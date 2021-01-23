ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل يتودد "ماسك" إلى بايدن بالتبرعات والأعمال الخيرية؟..فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 07:29 م
إيلون ماسك
إيلون ماسك
Advertisements
داليا أحمد
عرضت قناة الغد، تقريرًا عن أنه لا يوجد أفضل من إيلون ماسك "مؤسس شركة تيسلا للسيارات"، فى التعامل مع الرئيس الأميركى الأسبق دونالد ترمب.

وأوضح التقرير، أن أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهريائية ارتفعت بحوالى 1.6% خلال ال 4 سنوات الماضية ليصبح ماسك فى عهد ترامب ثاتى أغنى شخص فى العالم حيث بلغت ثروته الحالية 184 مليار دولار.

وأذاع التقرير، أن السبب فى ارتفاع ثروة "ماسك" هو العلاقة بينه وبين ترامب حيث خدم مع اثنين من المجالس الاستشارية خلال فترته لكن مكاسب ماسك لم تكن من صنع ترامب مباشرة فغالبية مكاسبه كانت بعد انتخاب الرئيس "جو بايدن" أواخر عام 2020.

ونوه التقرير، إلى أنه ارتفعت أسهم شركته لأكثر من 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحًا أن توقعات المستثمرون أظهرت أن إدارة بايدن ستكون أكثر ودية للسيارات الكهربائية وبالتالى مع تيسلا.

وأكد التقرير، أن "ماسك" يخطط للتبرع ب 100 مليون دولار لجائزة أفضل تقنية لإحتجاز الكربون، مشيرًا إلى أن ماسك رغم ذلك لم يقدم سوى القليل فى مجال الأعمال الخيرية فقد تبرع بأكثر من 257 مليون دولار فقط لمؤسسة "musk foundation" ما يعادل 0.1% فقط من صافى ثروته الحالية .

وتبقت الاسئلة والأقاويل عن وجود هدف خفى وراء تبرعه، وهل يتودد إيلون ماسك لحو بايدن؟
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صراع المليارديرات.. سر نزع لقب أغنى ثاني رجل في العالم من بيل جيتس

تخطى بيل جيتس.. كيف أصبح إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم؟

حقيقة بيع أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لـ آبل

بثروة 185 مليار دولار .. إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

بعد تصدر إيلون ماسك.. تعرف على أغنى 3 أشخاص فى العالم وثرواتهم

كيف أصبح ايلون ماسك أغنى رجل في العالم بسبب سيارة تيسلا

ترشيحاتنا

التعادل السلبي مستمر .. هدف ملغي والعارضة تنقذ أسوان أمام الزمالك بعد 20 دقيقة

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. تأكيد على موعد الامتحانات رغم تعدد المقترحات.. وبحث آليات منهج الزيادة السكانية

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية فيرمونت

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

استقرار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري