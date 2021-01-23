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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 07:38 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير؛ وعيد الشرطة رقم 69.

وقال المجلس في بيانه: نهدى أصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير؛ والــ 69 لعيد الشرطة؛ داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء؛ التي تشهدها مصر في كافة ربوعها.

وأضاف: إذ نعرب لكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهدكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم.

وهنأ المجلس اللواء محمود توفيق؛ وزير الداخلية؛ وهيئة الشرطة من ضباط وجنود؛ بالذكرى الـــ 69 لعيد الشرطة.

وأعرب المجلس عن خالص تقديره للدور الذي يلعبه رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن؛ وقال: رجال الشرطة هم العيون الساهرة لصون الوطن؛ ويقدمون كل غال ونفيس لحماية أبنائه.

وتابع: ضرب رجال الشرطة ومازالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه؛ ومواجهة الإرهاب والجريمة؛ حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي  وشعبنا الأبي الكريم.
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