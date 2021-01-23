ربط البحرين.. أحمد موسى: القطار السريع قناة سويس جديدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد، إن الرئيس السيسي أكد أنه يتم تنفيذ المشروعات وفق تخطيط ودراسة وليس بشكل عشوائي.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القطار السريع يعتبر قناة سويس جديدة لأنه يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أكد أنه لن يكون هناك قطار قديم على السكة الحديد بنهاية عام 2021".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "القطار السريع يربط المحافظات المصرية ويربط الموانئ المصرية في الشرق والغرب".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية قررت التوجه إلى المواطن في القرى من أجل تطوير مظاهر الحياة له والعمل على تبطين الترع في القرى".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.



