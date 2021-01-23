ربح مليار دولار في لحظة.. الحظ يبتسم للاعب يانصيب أمريكي

فاز لاعب يانصيب محظوظ من ولاية ميشيجان الأمريكية، ليلة الجمعة، بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فإن الجائزة الكبرى "Mega Millions" من أكثر الجوائز قيمة على الإطلاق في اليانصيب.





وتطابق تذكرة واحدة جميع الأرقام الستة 4 و 26 و 42 و 50 و 60 و 24 وهي ضرورية للفوز بالجائزة المقدرة بمليار دولار. ويمكن للفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، الاختيار بين المدفوعات طويلة الأجل أو دفع مبلغ إجمالي له قدره 739.6 مليون دولار، بعد قطع قيمة الضرائب.





وتعتبر هذه الجائزة ثالث أكبر جائزة يانصيب منذ عام 2016. وذهب الفوز بالجائزة الكبرى القياسية في "Powerball" البالغ قدرها 1.586 مليار دولار، إلى ثلاثة أشخاص من تينيسي وفلوريدا وكاليفورنيا، وكان لكل منهم الأرقام الفائزة في عام 2016.



