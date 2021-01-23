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تعليم

سكرتير عام محافظة الفيوم يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 09:54 م
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
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محمود زيدان
حصل الباحث محمد محمود أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، بتقدير ممتاز.

أوصت لجنة الحكم والمناقشة، بطبع الرسالة وإهدائها للإدارات المحلية بالمحافظات؛ للاستفادة من نتائجها وتوصياتها في مجالات استخدام الإدارة الإلكترونية في إدارة الأزمات بالمحليات.

جاءت رسالة الباحث، تحت عنوان، "دور الإدارة الإلكترونية في إدارة الأزمات .. دراسة ميدانية على القيادات الإدارية للعاملين بالإدارة المحلية للعاملين بمحافظة مطروح".

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور رمضان محمود عبد السلام، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتورة شيرين حامد أبو وردة، أستاذ إدارة الأعمال، وعميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، "مناقشًا ومشرفًا"، و الدكتور علي عبد القادر، أستاذ إدارة الأعمال، ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، "مناقشًا وعضوًا". 

سكرتير عام محافظة الفيوم يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال.. صور
سكرتير عام محافظة الفيوم يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال.. صور
سكرتير عام محافظة الفيوم يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال.. صور
سكرتير عام محافظة الفيوم يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال.. صور
سكرتير عام محافظة الفيوم يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال.. صور
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