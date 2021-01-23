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أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الاحتجاجات في روسيا

السبت 23/يناير/2021 - 09:49 م
احتجاجات روسيا (أرشيفية)
احتجاجات روسيا (أرشيفية)
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محمد عثمان
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، السلطات الروسية، إلى إطلاق سراح المتظاهرين والصحفيين، الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات التي اندلعت في روسيا للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إنها تدين ما وصفته بـ "التكتيكات القاسية" من جانب السلطات الروسية ضد المتظاهرين، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "ندعوا السلطات الروسية لإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم بسبب ممارستهم حقوقهم العالمية".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، اتهمت السفارة الأمريكية لدى موسكو، بتحريض المواطنين على المظاهرات، مطالبة واشنطن بعدم التدخل في شؤونها.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في نسختها الروسية، بأن عدد الموقوفين خلال احتجاجات روسيا اليوم حتى الآن بلغ 2501 شخصًا.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تم اعتقاله في المطار عقب عودته من ألمانيا، ووضعه في السجن على ذمة قضايا احتيال، يعتبرها معارضون للكرملين أنها ملفقة.
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