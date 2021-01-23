الكهرباء: تطوير 145 قرية الأكثر احتياجًا في 11 محافظة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن توفير الطاقة يعتبر أهم شئ في التنمية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن الطاقة التي كانت متوفرة في عام 2014 كات تبلغ حوالي 24 ألف ميجا وات، أما الآن تم إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات، وأصبح لدينا فائض واحتياطي أكثر من 25% .

وأضاف "أيمن حمزة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الرئيس السيسي لم يعطى تعليمات بتوفير الطاقة الكهربائية فقط ، ولكن أيضًا العمل على تدعيم الشبكات ، لكي تصبح شبكة ذكية متطورة ، وفي نفس ذات الوقت تكون طاقة نظيفة ومتجددة ، مستشهدًا بكلمة الرئيس السيسي : " مصر تكون مركز محوري لتبادل الطاقة " .

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، أن تم البدء في تطوير 145 قرية الأكثر احتياجًا تحت مبادرة حياة كريمة في 11 محافظة كمرحلة أولى ، حيث تم صرف حوالي 95 مليون جنيه ، مؤكدًا أن تم اختيار هذه النوع من القرى بسبب أنهم أكثر احتياجًا ، وتم بعد ذلك العمل على التطور في جميع القرى الموجودة في الريف المصري .

وتابع " حمزة " ، أن يتم العمل في هذه القرى ليس من أجل توفير الكهرباء فقط ، ولكن يشمل رفع مستويات الشبكات الموجودة ، وباقي الخدمات على أعلى مستوى ، وأعلى معايير ، مؤكدًا أن هذه هي توجيهات الرئيس بأن التطوير يهذه القرى يكون شامل وكُلى .



