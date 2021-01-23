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صلاح منتصر: مشهد القاهرة من برج القاهرة أجمل من مشروع العجلة الدوارة

السبت 23/يناير/2021 - 09:57 م
صلاح منتصر
صلاح منتصر
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عبد الخالق صلاح
أكد الكاتب الصحفي صلاح منتصر، أن مشروع العجلة الدوارة المقرر تنفيذه بمنطقة الزمالك أكبر دعاية لبرج القاهرة، لافتا إلى أن منظر القاهرة من عدسة برج القاهرة أجمل من مشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذه، وتساءل "هل يليق أن نعمل مشروع بهدف أنك ترى القاهرة وهو قرب برج القاهرة بنحو 200 متر".

وشدد الكاتب صلاح منتصر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي إبراهيم عيسى وكريمة عوض، في قناة القاهرة والناس، على أن الدولة لابد أن تحمى مشروعاتها القومية، معبرا عن تأييده لإقامة مشروع العجلة الدوارة لكن يعارض مكانه تنفيذه في الزمالك بالقرب من برج القاهرة.

وأوضح الكاتب صلاح منتصر، أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذى تؤديه بجودة أكثر برج القاهرة، قائلا: "اللي يطلع على سطح برج القاهرة يشوف القاهرة والزائر فوق البرج يقدر يشوف كل مكان للقاهرة بعكس العجلة الدورة التي لا ترى إلا زاوية واحدة".
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