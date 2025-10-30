مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة في اتهام قاصر لجارها باغتصـ.ـابها وإفقادها عذريتها مستغلا وجودها لدى والدته بالمنزل بمدينة كرداسة

وقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.

لجأت فتاة قاصر إلى جارتها للإقامة لديها بعد هروبها من منزل أسرتها لتواجه أسوأ مصير قد تتخيله حيث استغل ابن جارتها الأمر وسلب براءتها حيث اعتدى عليها جسديا وأفقدها عذريتها.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا لواقعة اعتداء جنسـ.ـي من جارها.

كشفت التحريات من خلال استجواب الفتاة مقدمة البلاغ، أنها تركت منزل أسرتها بسبب خلافات عائلية، وتوجهت للإقامة لدى جارتها "والدة المتهم" فاستغل نجلها وجودها في المنزل وقام بالاعتداء عليها مما أدى إلى إفقادها عذريتها.

تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.