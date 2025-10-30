قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا

عاصم الجزار
عاصم الجزار
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، عن أسماء مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الحزب يخوض الاستحقاق البرلماني المقبل برؤية وطنية واضحة تقوم على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وتمثيل المواطنين بأداء برلماني فعّال يعبر عن تطلعاتهم ويشارك في صياغة مستقبل أفضل للوطن.
وأوضح الجزار أن الحزب دفع بمجموعة من الكفاءات والخبرات المهنية والشبابية المتميزة، التي تم اختيارها بعناية وفق معايير الانضباط الحزبي والكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين، مشددًا على أن جميع المرشحين يحظون بدعم كامل ومساندة من الحزب وقياداته على مستوى الجمهورية.


وأشار رئيس الحزب إلى أن الانضباط الحزبي يمثل ركيزة أساسية داخل "الجبهة الوطنية"، وأن أي خروج عن قرارات الحزب أو التوجه العام سيتم التعامل معه بحسم، موضحًا أن من لم يلتزم بقرارات الحزب التنظيمية تم فصله نهائيًا.
واختتم الدكتور عاصم الجزار بيانه بالتأكيد على أن حزب الجبهة الوطنية يخوض الانتخابات القادمة بروح الفريق الواحد، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومؤكدًا ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثلونه بصدق وإخلاص.

وفيما يلي قائمة بأسماء مرشحي الحزب الذين تم اعتمادهم على المقاعد الفردية حتى الآن:
1.    أحمد فتحي محمد عبد الحميد – القاهرة (مدينة نصر)
2.    علي الدمرادش سيد القاضي – القاهرة (المطرية)
3.    أحمد عباس أحمد خليل – القليوبية (الخانكة)
4.    محمد أحمد محمد صادق أحمد (الشهرة: محمد النمكي) – القليوبية (الخانكة)
5.    محمد عاطف حسين طه – القليوبية (قليوب)
6.    حازم هاني توفيق حسن (الشهرة: حازم توفيق) – القليوبية (شبرا الخيمة)
7.    محمد صبحي عبد القوي الخولي – المنوفية (منوف)
8.    محمد فايز إبراهيم بركات – المنوفية (أشمون)
9.    جبر حسن ساعي عبد المجيد العشري – الغربية (سمنود)
10.    طارق محمدي عبد الحميد خليفة – الغربية (طنطا)
11.    عمرو محمد السعيد فهمي – الغربية (المحلة)
12.    محمد عبد الحميد محمد هاشم – كفر الشيخ (سيدي سالم)
13.    محمد سعد عبد الرؤوف الصمّودي (الشهرة: محمد الصمّودي) – كفر الشيخ (دسوق)
14.    وليد فتحي السيد فرعون – الدقهلية (دكرنس)
15.    عبد الحميد حسب النبي محمد (الشهرة: د. عبد الحميد شوري) – الدقهلية (نبروه)
16.    أحمد عبد المولى عبد العظيم أبو العنين (الشهرة: أحمد الدويك) – الدقهلية (المنصورة)
17.    شريف عبد الرؤوف عبد الفتاح عناني (الشهرة: شريف عناني) – الجيزة (البدراشين)
18.    محمد كمال سعيد الدالي – الجيزة (الدقي)
19.    وسيم كمال عثمان أحمد – الجيزة (الهرم)
20.    علاء السيد محمود جاب الله – الفيوم (أبشواي)
21.    محمد عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ (الشهرة: محمد ربيع العمدة) – الفيوم
22.    سيد محمد محمد سيد (الشهرة: سيد الجزار) – بني سويف (أهناسيا)
23.    محمد فاروق يوسف سيد – بني سويف (الواسطى)
24.    أشرف جمال شحاتة مرسي (الشهرة: اللواء أشرف) – المنيا (المنيا الجديدة)
25.    مصطفى فتحي راتب محمد (الشهرة: مصطفى راتب) – المنيا (ملوي)
26.    أمين فتحي أمين علي (الشهرة: أمين طنطاوي) – أسيوط (أبوتيج)
27.    عبدالرحمن شحات عبدالمطلب حسن وشهرته عبدالرحمن أبولبدة – أسيوط (أسيوط)
28.    مصطفى محمد يسري محمد اسماعيل – الوادي الجديد (الخارجة)
29.    عبدالنبي محمد عبدالنبي السمان وشهرته هشام الشعيني – قنا (نجع حمادي)
30.    معتز محمد محمود علي حسن – قنا (قوص)
31.    وائل زكريا محمد الأمير ابراهيم – الأقصر (إسنا)
32.    محمد عبداللطيف أحمد عوض – الأقصر (أرمنت)
33.    أحمد محمد حلمي محمد حلمي – الشرقية (العاشر من رمضان)
34.    جلال ابراهيم محمد صيام وشهرته جلال صيام – الشرقية (أبوحماد)
35.    السيد محمد ابراهيم رحمـو وشهرته السيد رحمـو – الشرقية (الحسينية)
36.    موسى محمد سليم محمد وشهرته موسى عيكرش – شمال سيناء (الحسنة والقسيمة وبئر العبد)
37.    محمد السيد طلبه على سلام – الإسماعيلية (القنطرة غرب)
38.    أحمد غريب حسين حامد – السويس (السويس الأربعين وفيصل)
39.    محمد حسين محمد الشوادفي ابراهيم الحمامي – الإسكندرية (المنتزه)
40.    أحمد حلمي محمد محمود – الإسكندرية (سيدي جابر)
41.    أحمد علي عبدالباسط حسن وشهرته (أحمد كتوبة) – البحيرة (كوم حمادة)
42.    عصام إبراهيم محمد الفقي – البحيرة (دمنهور)
43.    شعبان لطفي محمد عبدالغني – سوهاج (أخميم)
44.    محمود محمد عبدالجواد العوضي – دمياط (كفر سعد)
45.    جبريل محمود سعد أحمد – البحر الأحمر (سفاجا)

الدكتور عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025 الاستحقاق البرلماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

محمد جمعة

محمد جمعة عن شبهه بتمثال أثري: مش محتاج ذكاء اصطناعي إحنا التاريخ

الفنان علاء زينهم

علاء زينهم يكشف لصدي البلد كواليس شخصيته في مسلسل لينك

هبة مجدي

هبة مجدي تزور مركز مجدي يعقوب للقلب بالقاهرة قبل افتتاحه وتدعو لدعمه بالتبرعات

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد