بعد 10 سنوات على رحيلها.. عرض فيلم إمبراطورية م لفاتن حمامة فى دور العرض السعودية
عبدالفتاح الطاروطي يُعلّق على بيان نقابة القرّاء وأخطاء تلاوة الدكتور أحمد نعينع
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم بالمغرب
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بحضور جماهيري واسع.. انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر  حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، بحضور جماهيري واسع، في مشهد يجسد وحدة الصف واصطفاف أبناء الوطن خلف الدولة المصرية وقيادتها، وذلك وسط أجواء مفعمة بروح الوطنية وتحت أنغام الأناشيد الوطنية ورفرفة الأعلام المصرية.

وجاء المؤتمر  فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، لدعم الصحفي وسيم كمال عثمان، مساعد أمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، ومرشح الحزب لمجلس النواب عن دائرة الهرم، وبحضور اللواء كمال الدالي، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، ومرشح مجلس النواب عن دائرة الدقي، حيث يدفع الحزب بهما ضمن صفوف مرشحيه في الاستحقاق البرلماني المقبل.


وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من قيادات ورموز الحزب التنظيمية والسياسية، حيث يشارك أحمد رسلان، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وأمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، ولفيف من أعضاء الحزب، وذلك ضمن خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.


تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف خلف القيادة السياسية 
 


ويضع الحزب خدمة المواطن على رأس أولويات أجندته البرلمانية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف خلف القيادة السياسية وسط التحديات الإقليمية المتزايدة، وهو ما يجعل المشاركة في الانتخابات واجباً وطنياً لا غنى عنه، وركيزة أساسية لترسيخ الجبهة الداخلية القوية التي تدعم مسيرة الوطن.

بحضور جماهيري واسع انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري الجبهة الوطنية محافظة الجيزة

