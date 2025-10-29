مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالجيزة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب

نظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الجيزة، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب، وذلك وسط حضور جماهيري واسع في مشهد يجسد تلاحم الشعب مع الدولة المصرية ووعيه بحجم التحديات التي تواجه الوطن، وإيمانه بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي القادم كمسؤولية وطنية وواجبًا تجاه الوطن.

وجاء المؤتمر فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، لدعم الصحفي وسيم كمال عثمان، مساعد أمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، ومرشح الحزب لمجلس النواب عن دائرة الهرم، وبحضور اللواء كمال الدالي، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، ومرشح الحزب لمجلس النواب عن دائرة الدقي، حيث يدفع الحزب بهما ضمن صفوف مرشحيه في الاستحقاق البرلماني المقبل.



وقال أحمد رسلان، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وأمين التنظيم المركزي، أن مصر تنعم اليوم بالأمن والاستقرار بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتضحيات رجال الجيش والشرطة الذين حافظوا على الوطن، مقدمًا تحية إجلال وتقدير لهم باسم الحزب وباسم أبناء الشعب المصري.

لا خوف على وطن يعانق الهلال الصليب

وأشار رسلان إلى أن وحدة المصريين هي سر قوتهم، مؤكدًا أنه لا خوف على وطن يعانق الهلال الصليب في ظل قيادة واعية تجمع المصريين على هدف واحد، داعيا إلى الاصطفاف خلف الدولة ودعم مسيرة البناء والتنمية.

وأعرب "رسلان" عن ثقته في الصحفي وسيم كمال عثمان مرشح حزب الجبهة الوطنية عن دائرة الهرم، بوصفه نموذجًا وطنيًا شابًا قادرًا على تمثيل أبناء دائرته بإخلاص وكفاءة.

ويؤكد اللواء محمد كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، ومرشح الحزب لمجلس النواب عن دائرة الدقي، أن الحزب وضع بناء الإنسان المصري كهدف أساسي لعمله من خلال برنامج وطني واقعي يرتكز على محاور رئيسية وهم دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتشجيع الاستثمار الوطني وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وتمكين الشباب والمرأة في مواقع القيادة إيمانًا بأن طاقات الشباب هي قاطرة المستقبل.

وأضاف أن الحزب يؤمن بالعمل النيابي كمسئولية وشرف لمساندة الدولة ودعم مسيرتها التنموية، حيث أنه يخوض هذا الاستحقاق الانتخابي وذلك بعدد من المرشحين الأكفاء على القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك على المقاعد الفردية، مؤكدًا أن أبناء الجيزة سيظلون نموذجًا في الوعي والانتماء، وداعمِين للدولة في مسيرتها نحو البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونثق في وقوفهم خلف مرشح الحزب عن دائرة الهرم الصحفي وسيم كمال عثمان.

وبدوره بدأ الصحفي وسيم كمال عثمان، مرشح حزب الجبهة الوطنية لمجلس النواب عن دائرة الهرم، كلمته بالتحية لقيادات حزب الجبهة الوطنية ولأهالي دائرة الهرم، أن ترشحه يأتي انطلاقًا من المسئولية تجاه ابناء دائرته وإيمانه بالعمل الصادق لخدمة الوطن والمواطن، موضحًا أن هدفه هو المساهمة في استكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وضع اهتمام كبير بالشباب وآمن بقدراته ودوره في صناعة المستقبل.

وأعرب وسيم كمال عثمان عن تقديره لثقة قيادات حزب الجبهة الوطنية ودعمهم المتواصل للشباب، مؤكدًا أن حملته الانتخابية تقوم على الشراكة مع أبناء دائرة الهرم لا على طلب التأييد، مشددًا على أن كل وعد يقدمه سيكون عهدًا أمام الله لخدمة الجميع، قائلا " بدعمكم وإصراركم هنقدر نغير.. تحيا مصر قوية بأبنائها المخلصين".

ووجه النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، كلمة لأبناء محافظة الجيزة مؤكدًا أن الحزب يسير على نهج وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين الشباب وإعداد كوادر وطنية مؤمنة بقدرات الدولة على البناء والتنمية.

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية، الذي وُلد عملاقًا منذ تأسيسه، يجسد حالة من التلاحم بين قياداته والمواطنين في مختلف المحافظات، فكان أحد المشاركين في تأسيسه الصحفي وسيم كمال عثمان، حيث أنه يمثل نموذجًا لشباب الجيزة الواعي القادر على خدمة أهله ودائرته بصدق وإخلاص.

وأضاف "أبو حرب" أن الحزب بقياداته وكوادره يحرص على التواجد بين المواطنين، فالحزب سيكون دائمًا مع الدولة في حماية الأمن القومي، ومع المواطن في تحقيق مصالحه واحتياجاته، مؤكدا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان بفضل قيادتها الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد القصير، أمين مساعد الشباب بالأمانة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، إن ما يشهده المؤتمر يعكس روح الانتماء والوحدة الوطنية خلف راية حزب الجبهة الوطنية، مشيرًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية يؤمن بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي لا تنطفئ.

وشدد القصير على أن الحزب يقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، دعمًا لمسيرة وطن يقوده رئيس وطني حكيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الشباب للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب القادمة التي تمثل واجبًا وطنيًا وفرصة حقيقية لصناعة المستقبل بأيديهم، قائلًا: نحن في حزب الجبهة الوطنية نثق بكم، ويضع على عاتقكم مسئولية استكمال مسيرة البناء والتنمية فلنكن جميعا يدا واحدا صوتا واحدا من أجل مصر".

وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من قيادات ورموز الحزب التنظيمية والسياسية، حيث يشارك أحمد رسلان، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية وأمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من أعضاء الحزب، وذلك ضمن خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.