كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
قيادي بـ "الجبهة الوطنية": المتحف المصري الكبير يضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة الثقافية

المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية ورئيس الجالية المصرية بجدة
المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية ورئيس الجالية المصرية بجدة
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية ورئيس الجالية المصرية بجدة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر المقبل يمثل لحظة فخر لكل مصري، وحدثا حضاريا يعكس عبقرية الدولة المصرية في المزج بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن هذا المشروع الضخم سيضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة الثقافية على مستوى العالم.

وأوضح "الحفناوي"، أن المتحف المصري الكبير بمثابة مشروع وطني متكامل يجسد فلسفة الجمهورية الجديدة في تحويل التراث المصري إلى مصدر إلهام وقوة اقتصادية ناعمة، لافتا إلى أنه سيضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية نادرة تُعرض بأحدث الأساليب التفاعلية، ما يجعله أحد أعظم المنارات الثقافية في العالم المعاصر.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن الافتتاح المرتقب يأتي في توقيت مثالي يعكس نجاح الدولة في استعادة عافيتها الاقتصادية والسياحية، بعد أن سجل قطاع السياحة المصري مؤشرات إيجابية غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفع عدد السائحين إلى نحو 15 مليون زائر، مع توقعات بأن يتجاوز 17 مليونًا بنهاية عام 2025، مدفوعًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المهندس ياسر الحفناوي، أن هذا المشروع يعيد تعريف مفهوم السياحة في مصر، إذ لم تعد تقتصر على الشواطئ والمنتجعات، بل أصبحت تجربة متكاملة تمتد إلى عمق التاريخ المصري القديم، من خلال رؤية جديدة للترويج الثقافي تعتمد على التكنولوجيا والتواصل الدولي، مشيرا إلى أن المتحف سيشكل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع مختلف دول العالم، عبر اتفاقيات تبادل ومعارض متنقلة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للحضارة والتراث.

افتتاح المتحف المصري الكبير جدة حزب الجبهة الوطنية التراث المصري السائحين

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
كورولا كونسبت
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
