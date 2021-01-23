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فن

في عيد ميلاد عايدة رياض.. قصة زواجها من محرم فؤاد وطلاقها منه

السبت 23/يناير/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تحتفل الفنانة عايدة رياض بعيد ميلادها اليوم، فقد ولدت في 23 يناير 1954 بالقاهرة وتزوجت الفنانة عايدة رياض من الفنان محرم فؤاد فى الثمانينات 

بدأت قصة الحب بينهما بعدما حدث تعارف بينهما في فيلم "أهل القمة" ولكن بدأت الخلافات تنشب بينهما بعدما منعها من التمثيل لمدة 7 سنوات

وبسبب غيرته الشديدة عليها، وعندما عادت للتمثيل من خلال فيلم "سفاح كرموز"، بدأت الأعمال الفنية تنهال عليها، وهذا ما رفضه فؤاد وزاد من حدة الخلافات.

وما زاد من دوافع الطلاق هو عدم إنجابها من محرم فؤاد، حيث شعروا بفراغ كبير في حياتهما، وأرادت تأمين مستقبلها بالعمل.
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