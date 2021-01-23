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حوادث

بينهم 6 أطفال .. كلب مسعور يعقر 11 شخصا بأسيوط

السبت 23/يناير/2021 - 11:40 م
كلب
كلب
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إيهاب عمر
أصيب ١١ شخصا بعقر كلب مسعور بقرية سوالم  أبنوب البحرية. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير مستشفى أبنوب المركزي يفيد وصول كل من "رشا ب ث" 25 عاما، "اميل م هـ" 18 عاما، " ياسين ر م" 5 سنوات، "فايز م ع" 40 عاما، " ياسمين ر ع" 4 سنوات، " مروه ع ف" 34 عاما، " محمد ر ع" 21 عاما، " مياده ا ع" 5 سنوات، " أسماء ا ع" 3 سنوات، " شهد ع ع" 5 سنوات، " سميه ع ح" 11 عاما، مصابين بعقر كلب مسعور و تم أخذ اللقاح وجار تحويلهم إلى مستشفى أسيوط العام لأخذ المصل وجار المطاردة للكلب بمعرفة الشرطة والطب البيطرى
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