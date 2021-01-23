بينهم 6 أطفال .. كلب مسعور يعقر 11 شخصا بأسيوط

أصيب ١١ شخصا بعقر كلب مسعور بقرية سوالم أبنوب البحرية.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير مستشفى أبنوب المركزي يفيد وصول كل من "رشا ب ث" 25 عاما، "اميل م هـ" 18 عاما، " ياسين ر م" 5 سنوات، "فايز م ع" 40 عاما، " ياسمين ر ع" 4 سنوات، " مروه ع ف" 34 عاما، " محمد ر ع" 21 عاما، " مياده ا ع" 5 سنوات، " أسماء ا ع" 3 سنوات، " شهد ع ع" 5 سنوات، " سميه ع ح" 11 عاما، مصابين بعقر كلب مسعور و تم أخذ اللقاح وجار تحويلهم إلى مستشفى أسيوط العام لأخذ المصل وجار المطاردة للكلب بمعرفة الشرطة والطب البيطرى