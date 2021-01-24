الخامسة على مستوى العالم.. 30 معلومة لا تعرفها عن عين القاهرة.. شاهد

تستعد محافظة القاهرة لأحدث مشروع سياحي سيجعل العاصمة محط أنظار العالم، ألا وهو ساقية عين القاهرة في منطقة الزمالك.



وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووزير السياحة والآثار، حجر أساس أكبر عجلة دوارة فى أفريقيا "عين القاهرة"، الخميس والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لتكون مقصدا سياحيا وأيقونة للقاهرة بجانب برج القاهرة.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن عين القاهرة:



1. على ارتفاع 120 مترا

2. أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة

3. الأكبر من نوعها في القارة الأفريقية

4. إطلاق المشروع وتشغيله عام 2022

5. سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة

6. يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030

7. أحدث مشروع سياحي عالمي بمصر

8. تجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة

9. خامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة

10. تقع على ضفاف نهر النيل فى قلب العاصمة

11. على مقربة من كل المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية

12. ستكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة

13. المشروع بتكلفة 500 مليون جنيه

14. يقام على مساحة 20 ألف متر مربع مساحة إجمالية

15. بينما يتم إنشاء العجلة على مساحة 5 آلاف متر مربع

16. يستهدف 2.5 مليون زائر سنويا

17. سيوفر المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة

18. دراسة لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة من خلال توفير وسائل نقل مختلفة للوصول للمشروع

19. توفير النقل النهري والتاكسي النهري وحافلات عين القاهرة للنقر الحر

20. تخصيص ساحة انتظار للسيارات تسع 500 سيارة فوق الأرض على ارتفاع طابقين

21. المشروع يراعي الاعتبارات البيئية بمنطقة الزمالك

22. المحافظة على كل الأشجار والنخيل وعدم قطع شجرة واحدة

23. زيادة المساحات الخضراء بنسبة 15% لتصل إلى 7 آلاف متر مربع

24. العجلة تسمح للزائرين برؤية مشاهد القاهرة لمسافة 50 كيلومترا في كل الاتجاهات

25. تضم 48 كابينة وسعة 8 زائرين لكل كابينة

26. سيتم حجز التذاكر إلكترونيا

27. عن إتاحة الوسائط المتعددة في كل كابينة خلال الرحلة لإثراء الرحلة بمعلومات عن معالم القاهرة الأثرية والتراثية.

28. ستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة لتجربة ترفيهية فريدة من نوعها ومتكاملة في قلب القاهرة تضم متاجر ومطاعم فاخرة

29. منطقة لانزال الحافلات بمحيط العجلة

30. قاعة متعددة الأغراض على مساحة 1000 متر مربع

