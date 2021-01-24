تعرف على سبب خروج بخار الماء من تكييف السيارة

من بعض الأعطال الشائعة في تكييف السيارة، هي عدم توقفه حين تصل إلى الدرجة والمستوى الذي ترغبه، بالإضافة إلى خروج ما يشبه بخار الماء من التكييف .
ويرجع السبب في هذه المشكلة إلى عدم انفصال بلف الكمبروسر، وليس هناك حل إلا التغيير، أما خروج بخار الماء من فتحات التكييف؛ فيرجع إلى وجود عطل في الكويل، أو من الممكن أن يكون الكويل "مقطوم".
ونجد ان الرطوبة تكون السبب في خروج بخار من فتحات التكييف ، خاصة إذا كان التكييف لا يفصل أبدا والتبريد عالي ، وذلك يسبب خروج البخار من الفتحات .
كما حدد خبراء السيارات، الوقت المثالي لتغيير فلتر التكييف في السيارة، وهو في أواخر شهر نوفمبر، وذلك لمواكبة آخر فصل الخريف، كما تعتبر هي أفضل فترة لتغيير الفلتر، وذلك لانتهاء موسم حبوب اللقاح، وامتلاء الفلتر عن آخره.
ونصح الخبراء بتغيير فلتر التكييف، مرة كل عام على الأقل، ويفيد فلتر حبوب اللقاح الجديد، في تحسين أجواء السيارة خاصة لمرضى الحساسية.
ويرجع السبب في هذه المشكلة إلى عدم انفصال بلف الكمبروسر، وليس هناك حل إلا التغيير، أما خروج بخار الماء من فتحات التكييف؛ فيرجع إلى وجود عطل في الكويل، أو من الممكن أن يكون الكويل "مقطوم".
ونجد ان الرطوبة تكون السبب في خروج بخار من فتحات التكييف ، خاصة إذا كان التكييف لا يفصل أبدا والتبريد عالي ، وذلك يسبب خروج البخار من الفتحات .
كما حدد خبراء السيارات، الوقت المثالي لتغيير فلتر التكييف في السيارة، وهو في أواخر شهر نوفمبر، وذلك لمواكبة آخر فصل الخريف، كما تعتبر هي أفضل فترة لتغيير الفلتر، وذلك لانتهاء موسم حبوب اللقاح، وامتلاء الفلتر عن آخره.
ونصح الخبراء بتغيير فلتر التكييف، مرة كل عام على الأقل، ويفيد فلتر حبوب اللقاح الجديد، في تحسين أجواء السيارة خاصة لمرضى الحساسية.