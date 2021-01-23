فوجئت بتعيينه في مجلس الشيوخ.. لميس جابر: يحيى الفخراني ملوش في السياسة

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إنها فوجئت بقبول زوجها الفنان يحيى الفخراني ، بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ ، ضمن الأعضاء الذي يختارهم رئيس الجمهورية، لأنه ليس له في السياسة، مضيفة:" قالى قبلت؛ لأني ممكن أعمل حاجه".





وأضافت "جابر" خلال حوارها ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أنها دخلت مجلس النواب عام 2015 بالتعيين من رئيس الجمهورية ، ولم يكن فى نيتها الترشح أو طموحها، مشيرة إلى أنها ساهمت فى خروج مجموعة قوانين فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار.



