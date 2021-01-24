أخبار التوك شو .. أحمد موسى: القطار السريع قناة سويس جديدة .. مكافحة كورونا: اليوم نهاية الوباء وبدء التطعيم من مستشفى أبو خليفة

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد، إن الرئيس السيسي أكد أنه يتم تنفيذ المشروعات وفق تخطيط ودراسة وليس بشكل عشوائي.





كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، عن خطة تطعيم لقاح كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أهمية مباراة منتخب مصر غدا أمام سلوفينيا،





عرضت قناة العربية فيديو يوضح خطة الصحة العالمية لتوزيع 2.3 مليار جرعة من لقاح كورونا على الدول الفقيرة.





قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع، سرعته 250 كيلو مترًا، ويربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.





قال صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكي وعضو لجنة تطوير وتقييم البحيرات المصرية، تعليقا على افتتاح مشروع الفيروز: "زمان كنا بنحلم بإنتاج الأسماك وتنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي".





قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تناقصًا في أعداد إصابات كورونا بفضل الوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "إحنا راهنا على وعي المصريين وكسبنا الرهان بالوعي وفرض الغرامة على غير الملتزمين".





قال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إن البرلمان له أدوار تشريعية ورقابية، مؤكدا على ضرورة معاونة الحكومة للبرلمان في تأدية دوره.





قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر رقم 3 على مستوى العالم في إنتاج سمك البلطي.



