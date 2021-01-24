ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: القطار السريع قناة سويس جديدة .. مكافحة كورونا: اليوم نهاية الوباء وبدء التطعيم من مستشفى أبو خليفة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:02 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
تناولت برامج التوك شو أمس السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: 

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد، إن الرئيس السيسي أكد أنه يتم تنفيذ المشروعات وفق تخطيط ودراسة وليس بشكل عشوائي.

كشف  خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، عن خطة تطعيم لقاح كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أهمية مباراة منتخب مصر غدا أمام سلوفينيا، 

عرضت قناة العربية فيديو يوضح خطة الصحة العالمية لتوزيع 2.3 مليار جرعة من لقاح كورونا على الدول الفقيرة.

قال  كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع، سرعته 250 كيلو مترًا، ويربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.

قال صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكي وعضو لجنة تطوير وتقييم البحيرات المصرية،  تعليقا على افتتاح مشروع الفيروز: "زمان كنا بنحلم بإنتاج الأسماك وتنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي".

قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تناقصًا في أعداد إصابات كورونا بفضل الوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "إحنا راهنا على وعي المصريين وكسبنا الرهان بالوعي وفرض الغرامة على غير الملتزمين".

قال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إن البرلمان له أدوار تشريعية ورقابية، مؤكدا على ضرورة معاونة الحكومة للبرلمان في تأدية دوره. 

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن  مصر رقم 3 على مستوى العالم في إنتاج سمك البلطي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مليون و900 ألف طن.. تعرف على ترتيب مصر بقطاع الاستزراع السمكي

الأولى إفريقيا.. وزير الزراعة: مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.. شاهد

نصدر 35 ألف طن.. متحدث الزراعة: مصر الأولى أفريقيًا والسادسة عالميًا فى الاستزراع السمكي

ربط البحرين.. أحمد موسى: القطار السريع قناة سويس جديدة.. فيديو

وزير النقل: من الوارد التعاقد على قطار سرعته 350 كم مستقبلا.. فيديو

بـ 150 مليون دولار.. كامل الوزير: حصلنا على 5 قطارات هدية من «سيمنز» لمصر والرئيس السيسي

ترشيحاتنا

مستشفى النجوم .. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانين

لتخفيض فاتورة الكهرباء.. خطوات بسيطة تقلل استهلاك المدفأة

من اليوم ولمدة 3 أشهر.. لا تهاون مع مخالفي قانون الطوارئ .. اعرف العقوبات

العامري فاروق: علاقة الأهلي بـ الزمالك قوية.. وهذا هدفنا بمونديال الأندية

خلال الأسبوع الجاري .. الحكومة تواصل عرض إنجازاتها على البرلمان ..واللجان تبدأ مناقشة بيانات الوزارات وتعرض التوصيات

شاهد.. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي من كواليس اللى مالوش كبير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور