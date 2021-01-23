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بـ 150 مليون دولار.. كامل الوزير: حصلنا على 5 قطارات هدية من «سيمنز» لمصر والرئيس السيسي

السبت 23/يناير/2021 - 09:23 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال  كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع، سرعته 250 كيلو مترًا، ويربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "رئيس سيمنز أعطى مصر 5 قطارات سريعة بـ 150 مليون دولار، هدية للشعب المصري والرئيس السيسي".

وتابع كامل الوزير: "القطار السريع الكهربائي يكون حوله أسوار، بارتفاع 3 أمتار خرسانية لمنع مرور أي مواطن من أمام السكة".

وأكمل كامل الوزير: "العالم يسير في اتجاه خطوط الجر الكهربائي والقطارات السريعة الكهربائية  للحفاظ على البيئة ونقل عدد أكبر من الركاب ".
 
ولفت كامل الوزير إلى أن: "مصر قررت إدخال هذه التكنولوجيا وتم التخطيط وتسريع الإجراءات وطرح مناقصة عالمية، وتقدم 12 تحالفا، وفازت شركة  سيمنز بتنفيذ المشروع القطار الكهربائي".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت.
 
وقال الرئيس، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا".
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