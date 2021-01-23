رئيس مكافحة كورونا: الإصابات في تناقص بفضل الوعي.. وغدًا نهاية الوباء

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تناقصاً في أعداد إصابات كورونا بفضل الوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "إحنا راهنا على وعي المصريين وكسبنا الرهان بالوعي وفرض الغرامة على غير الملتزمين".





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " نجاح مصر في تقليل أعداد إصابات كورونا سببه لقاح الإجراءات الاحترازية".

وتابع حسام حسني: "من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع ارتفاع الإصابات مجددًا".





وأكمل حسام حسني: " الأمل في نهاية هذا الوباء هو لقاح واقٍ أو دواء شافٍ وأصبح الآن لدينا سلاح الإجراءات الاحترازية واللقاح".





ولفت حسام حسني: "غدًا نهاية الوباء وتحقيق الأمان للمصريين منه بسبب بدء التطعيم باللقاح"، مضيفا:" آخر تحديث للبروتوكول العلاجي كان في شهر نوفمبر ويحقق نجاحًا على الأرض في الحالات المصابة، و معظم الدول العربية تتبع البروتوكول العلاجي المتبع في مصر ".