وزيرا الخارجية والطيران أمام البرلمان الثلاثاء المقبل ..فيديو





أضاف فؤاد خلال برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لكل وزراء الحكومة، تحقيق أعلى تواصل وحضور جلسات البرلمان حال الاستدعاء، أو اذا تطلب الامر.





وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية،ان الأسبوع الماضى شهد حضور وزراء التنمية المحلية، الإعلام، التعليم العالى، التموين، قطاع الأعمال، والشباب والرياضة.





قال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية،إن جلسات البرلمان الأسبوع الجارى ستشهد حضور وزراء الرى، الزراعة،القوى العاملة،الهجرة، معقبا:" وزيرا الخارجية والطيران يوم الثلاثاء"، والأربعاء، وزيرة الثقافة.

قال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إن البرلمان له أدوار تشريعية ورقابية، مؤكدا على ضرورة معاونة الحكومة للبرلمان في تأدية دوره.