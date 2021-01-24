جنايات الفيوم تصدر حكما بإعدام 3 أشخاص قتلوا رجل أعمال بـ بحيرة قارون

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ايهاب جمال عبدالحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الحلوانى، وحسين على نسيرة، وأمانة سر محمد قرنى، بالأعدام شنقا على عبدالحميد ع، وابراهيم .م ومحمد .أ، لقيامهم بقتل اشرف سالم عبدالرحمن، رجل أعمال، بطريق بحيرة قارون ، بعد أن اوقفوه بسيارته عقب مطاردته على الطريق بسيارتين مسروقتين، وأنزلوه بالقوة من السيارة وأطلقوا عليه الرصاص لإرهابه، وعند استيلائهم على السيارة تعلق المجنى عليه بمقبض سيارته أثناء هروبهم بها الا أن أحدهم اطلق النار عليه ليلقى مصرعه فى الحال وفروا هاربين .





و عقب حضور أجهزة الأمن لموقع الحادث تبين أن أحد المتهمين تقىء فى السيارة بعد أن تركوها فى مكان مجهول وعثرت الشرطة على السيارة، وأثبتت الادلة الجنائية بأن القىء لأحد المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة.

واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال الرائد محمود فؤاد، رئيس مباحث سنورس بمحافظة الفيوم والذى أكد أن المتهمين الثلاثة ومعهم اخرين تبين مقتل بعضهم خلال مداهمة الشرطة لوكرهم قاموا بقتل المجنى عليه رجل الأعمال وسرقوا سيارته ومتعلقاته الشخصية عبارة عن سلاح نارى مرخص له وحقيبة لاب توب.

وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة بالاكراه واستقلوا سيارتين مسروقتين من 6 اكتوبر وتوجهوا إلى مركز سنورس وبطريق بحيرة قارون المؤدى الى الفيوم القاهرة الصحراوى تعلق بصرهم بسيارة المجنى عليه وعقدوا العزم على سرقتها وتعقبوها وحاصروا السيارة من اتجاهين واوقفوا المجنى عليه امام محطة وقود وصوبوا اسلحة فى وجه واطلقوا النار لإرهابه وتعدوا عليه بالضرب فانصاع لهم وترك السيارة واثناء فرارهم بالسيارة اسرع المجنى عليه فى محاولة يائسة منه لمنعهم من سرقتها وتمسك بمقبض بابها الخلفى فأطلق صوبه المتهم ابراهيم دسوقى من داخلها عيارا ناريا وارداه قتيلا.

واعترف المتهم الاول عبدالحميد .ع بارتكابه الواقعة وانهم استقلوا يوم الواقعة سيارتين مسروقتين وكان يقود احداها واجبروا المجنى عليه الوقوف بسيارته بطريق بحيرة قارون وسرقوا سيارته واطلقوا نارا عليه وفروا هاربين وان زميلهم الرابع تقىء فى السيارة لمروره بوعكة صحية وقرروا ان يتركوا السيارة فى مكان على الطريق بعد سرقة محتوياتها خوفا من أن يتم التعرف عليهم وفروا هاربين.

وكانت مباحث الفيوم قد القت القبض على المتهمين الثلاثة وقدمتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة تهما بقيامهم بقتل المجنى عليه اشرف سالم رجل الاعمال عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان تعقبوه بطريق بحيرة قارون على الطريق الصحراوى واجبروه على التخلى عن سيارته رقم 4176 المملوكة للمجنى عليه واشهروا سلاحا فى وجهه عباره عن بنادق وقاموا بقتله وسرقة سيارته ومحتوياتها واحرزوا اسلحة بندقية اليه غير مرخص لهم بحملها وذخائر استعملوها.

وبعرض المتهمين على محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .