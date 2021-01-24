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فن

أخبار السوشيال ميديا .. محمد رمضان يعلن عن أحدث أعماله .. هشام يكن يفضح أحمد حسام ميدو .. وعمرو دياب برفقة أبنائه

الأحد 24/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة حفيدة غادة عبد الرازق الطفلة "خديجة" بمناسبة عيد ميلادها الثامن.



نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتظهر ياسمين في الصورة برفقة زوجها احمد العوضي وصناع مسلسلها القادم في شهر رمضان " اللي مالوش كبير".




نشر أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، منشورا جديدا عبر الصفحة الرسمية لبرنامجه "أوضة اللبس مع ميدو" علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويروي ميدو في المنشور أحد المواقف الطريفة التي مر بها عند خوضه لمباراة في زامبيا أثناء تدريبه لفريق نادي الزمالك، قائلا: "أثناء تدريبي للزمالك في إحدي المباريات الافريقية روحنا نلاعب فريق "ناكانا" الزامبي، وكان "كالوشا" وزير الرياضة هناك، فالراجل كان حاجب جميع مباريات الفريق عن الإعلام قبل تلك المباراة، فروحنا وقتها علي أساس إننا هنلاعب فريق مجهول منعرفش عنه أي حاجة..".



نشر الفنان عمرو دياب فيديو جديد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الهضبة برفقة ابنائه "عبد الله دياب وكنزي دياب" في إحدى حفلاته الغنائية.



نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الفيديو مقطع صغير من كليب اغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، وأعلن محمد رمضان عن صدور الفيديو كليب علي قناته الخاصة علي موقع "يوتيوب"
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