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أخبار العالم

باكستان توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لفيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 08:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 وافقت هيئة تنظيم الأدوية في باكستان، على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا والمعروف باسم "سبوتنيك-في".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /الأحد/ - أن الهيئة تأمل في وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى باكستان بحلول نهاية يناير الجاري.

وكانت الهيئة وافقت الأسبوع الماضي أيضا على الاستخدام الطارئ للقاحات "أوكسفورد-أسترازينيكا" و"سينوفارم" .. إلا أن باكستان لم تتلق أي لقاح حتى الآن.

وقالت الهيئة، إن الموافقة على استخدام هذه اللقاحات تمت بناء على توصية من لجنة من العلماء تضم كبار خبراء الأمراض المعدية.
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