شرط إتمام الزواج.. فتاة تعزم القطط في حفل زفافها

تصر العرائس في حفل زفافهن على حضور صديقاتهن المقربات الى حفل الزفاف ليشاركوها فرحتها بذلك اليوم، إلا أن إحداهن غيرت القاعدة ولم تبالي بوجود أصدقائها وأكدت حضور قططها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر22 عاما، طلبت من زوجها أن تحضر قطتها حفل الزفاف واشترطت وجود القطة لإتمام الزيجة.





وافق العريس على ذلك الشرط الذي اعتبره عدد كبير من أقارب العروس غريب جدا، إلا أن زوجها كان متفهما للأمر ويعلم كل العلم تعلقها الشديد بالحيوانات وخاصة قطتها.





فوجئ الحضور في حفل زفاف الفتاة، أن الحاضرين أقل عددا من القطط، فقد تساءل البعض عن سر عدم وجود أقارب وأصدقاء الفتاة، فكانت إجابتها واضحة وسهلة "لأن القطط ستحضر و لا أبالي للأشخاص".





جدير بالذكر أن العروس لم تدع كل أصدقائها لتوفير مكان كاف للقطط للتواجد في حفل الزفاف، الأمر الذي جعله اليوم غريبا ومضحكا.