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تشغيل القطار السريع تجريبيا أغسطس المقبل.. أبرز عناوين نشرة صباح البلد

الأحد 24/يناير/2021 - 09:14 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

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البرلمان يواصل الانعقاد باستضافة وزيرى الرى والزراعة .. اليوم

بوابة الأهرام 

النائب محمد أبو  العينين وكيل مجلس النواب: عيد الشرطة يوم بارز فى تاريخ الشعب المصرى 

الأعلى للجامعات: إعلان جداول امتحانات التيرم الأول بداية فبراير

بوابة أخبار اليوم 

الحكومة: تمويل مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة خارج الموازنة العامة 

الجمهورية 

الصحة: تسجيل 680 حالة إيجابية بفيروس كورونا .. و49 حالة وفاة

الشروق

كامل الوزير: تشغيل القطار السريع تجريبيا أغسطس المقبل ودخوله الخدمة فى أكتوبر 

الوطن 

اليوم.. تسليم 1440 وحدة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة 

بوابة الهلال اليوم 

الكهرباء: مصر أصبحت بمثابة مركز محوري لتبادل الطاقة فى المنطقة

مصراوى

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سكاى نيوز 

ترحيب أمريكي بالاتفاق الليبي والأمل الكبير فى ديسمبر 2021
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