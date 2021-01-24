تشغيل القطار السريع تجريبيا أغسطس المقبل.. أبرز عناوين نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد





الرئيس السيسى يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد





البرلمان يواصل الانعقاد باستضافة وزيرى الرى والزراعة .. اليوم





بوابة الأهرام





النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: عيد الشرطة يوم بارز فى تاريخ الشعب المصرى





الأعلى للجامعات: إعلان جداول امتحانات التيرم الأول بداية فبراير





بوابة أخبار اليوم





الحكومة: تمويل مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة خارج الموازنة العامة





الجمهورية





الصحة: تسجيل 680 حالة إيجابية بفيروس كورونا .. و49 حالة وفاة





الشروق





كامل الوزير: تشغيل القطار السريع تجريبيا أغسطس المقبل ودخوله الخدمة فى أكتوبر





الوطن





اليوم.. تسليم 1440 وحدة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة





بوابة الهلال اليوم





الكهرباء: مصر أصبحت بمثابة مركز محوري لتبادل الطاقة فى المنطقة





مصراوى





الزمالك يسقط فى فخ التعادل أمام أسوان ويمنح الأهلي فرصة للانفراد بالصدارة





سكاى نيوز





ترحيب أمريكي بالاتفاق الليبي والأمل الكبير فى ديسمبر 2021