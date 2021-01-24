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برلمان

برلماني: رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر

الأحد 24/يناير/2021 - 10:04 ص
النائب محمد سلطان،
النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان
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فريدة محمد
أثنى النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الدور الذي يبذله رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.


وقال سلطان، في بيان له اليوم، الأحد: "إن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير، في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفس، مما يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة".


وشدد على ضرورة الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف، موجهًا التقدير والإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان، وتحية تقدير واحترام إلى الأسر المصرية التي قدمت هؤلاء الشهداء لتحيا مصر.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر خاضت حربا شرسة ضد الإرهاب، وخلال هذه الفترة وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وقدم خلالها رجال الجيش والشرطة أرواحهم ودماءهم بهدف الحفاظ على استقرار مصر، وما زالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر.
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