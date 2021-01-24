بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة





ولفتت مي عمر الأنظار في الصورة بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وبأكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معه حزاما رفيعا حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت مي عمر بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



