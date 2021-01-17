ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي عمر تتألق بإطلالة جديدة .. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

شاركت الفنانة مي عمر بإطلالة جديدة في أحدث ظهور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت بفستان بلون نيود فاتح أنيق، يبرز جمالها ورشاقتها، وحرصت على ادخال اكسسوارات مناسبة لطلتها من نفس الألوان، فارتدت شنطة ونضارة شمسية كبيرة.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، معبرين عن فرحتهم بنجاحها بشخصية مسلسسلها الجديد "لؤلؤ".

 

وشاركت مي عمر مؤخرًا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

 

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برفقة احمد زاهر وهيدي كرم.. نيرمين الفقي تنشر صورة من كواليس لؤلؤ

فى آخر يوم تصوير.. فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" يحتفل بعيد ميلاد إدوارد

هيدي كرم تروج لمسلسل "لؤلؤ" .. شاهد

شاهد.. البوستر الثانى لـ مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر

مي عمر تروج لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" عبر إنستجرام.. شاهد

مي عمر تتألق في أحدث ظهور مع أكرم حسني

ترشيحاتنا

اللجنة العامة للبرلمان تقرر استدعاء رئيس الوزراء

بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي .. تفاصيل نقل أموال 89 قيادة إخوانية لخزانة الدولة

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

إصابة وليد سليمان قبل مباراة البنك الأهلي وبواليا أساسيا

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

تعليمات جديدة من وزارة الصحة لكبار السن والحوامل: اشتغلوا من البيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين