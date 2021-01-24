جوجل تحذر مستخدمي Gmail من عدم الموافقة على شروطها الجديدة.. تفاصيل

Gmail ، بأنهم سيحتاجون إلى قبول أحدث شروط الاستخدام من الشركة الأمريكية، أو قد يخاطرون بفقدان الوصول إلى عدد من الميزات الرئيسية. أصدرت شركة جوجل Google، تحذيرا لمستخدمي تطبيق البريد الألكتروني التابع لها، بأنهم سيحتاجون إلى قبول أحدث شروط الاستخدام من الشركة الأمريكية، أو قد يخاطرون بفقدان الوصول إلى عدد من الميزات الرئيسية.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يأتي تحذير جوجل قبل الموعد النهائي لتنفيذ شروطها إجباريا يوم 25 يناير الجاري، وإذا فات على المستخدم التحديث في هذا الموعد سيفقد الوصول إلى بعض الميزات المفيدة التي تقدمها الشركة الأمريكية لمستخدمي "جيميل" مثل الكتابة الذكية وتذكيرات المساعد وتصفية البريد الإلكتروني التلقائية من صندوق الوارد الخاص بك.









وقالت مالكة خدمة البريد الألكتروني العالمية:"إنها قامت بتحديث مطبوعات Gmail الصغيرة لمساعدة المستخدمين على اكتساب المزيد من التحكم في بياناتهم الشخصية والمساعدة في دعم متطلبات الامتثال".





وأوضحت جوجل أن التحديث يوفر للمستخدمين خيارًا بشأن ما إذا كانوا يرغبون في مشاركة بعض البيانات مع الشركة مقابل عمل بعض الميزات داخل التطبيق.





وسيلاحظ مئات الملايين من مستخدمي Gmail، التحذير بشأن الموافقة على التحديثات الجديدة عند تسجيل الدخول إلى الخدمة غدا الموافق 25 يناير، وإذا لما يوافق المستخدم على التنبيه الذي يظهر في صفحة جيميل الرئيسية، سيحرم من بعض الميزات المهمة للخدمة.

إليك كل ما تريد معرفته عن شروط جيميل الجديدة قبل الموافقة عليها:





تعد الميزات الذكية والتخصيص في خدمات جوجل مثل Gmail و Chat و Meet هي الإعدادات الأولى وتتحكم في ما إذا كان يمكن استخدام بيانات مستخدميها لتقديم ميزات ذكية داخل كل خدمة من هذه الخدمات، تشمل الميزات الذكية في تلك الخدمات التي تعتمد على بياناتك ما يلي:





- التصفية أو التصنيف التلقائي للبريد الإلكتروني (أساسي / اجتماعي / ترقيات)، مما يعني قراءة رسائل بريدك الألكتروني لتصنيفها ضمن التبويب الخاص بها.





- الكتابة الذكية والرد الذكي في رسائل البريد الإلكتروني، والتي توفر لمستخدمي جيميل طريقة سريعة للتنبؤ بما ينوي المستخدم كتابة أثناء الرسائل لأنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.





- بطاقات الموجز التي تظهر أعلى بريدك الإلكتروني مثل (تتبع الطرود ، السفر ، إلخ.).





- استخراج تفاصيل الأحداث من رسائلك لإنشاء إدخالات التقويم.





وأيضًا من بين الميزات الذكية والتخصيص في منتجات "جوجل" الأخرى هي الإعدادات الثانية وتتحكم في إمكانية مشاركة بيانات Gmail و Chat و Meet مع منتجات الشركة الأخرى لتمكين ميزات التخصيص، وتشمل الميزات في منتجات "جوجل" الأخرى التي تعتمد على بيانات Gmail و Chat و Meet ما يلي:





- تذكيرات مساعد جوجل الذكي لسداد فواتيرك المستحقة.





- خدمات خرائط جوجل والتي توضح حجوزات المطاعم.





- تجميع مسارات السفر الخاص بك من تطبيق الملاحة.





وتؤكد رسالة التحذير على البريد الإلكتروني لجوجل أنه "إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام الميزات المذكورة أعلاه والمزيد بعد 25 يناير 2021، فأنت بحاجة إلى الموافقة على شروط إعدادات Gmail الجديدة للإبقاء على هذه الميزات قيد التشغيل".



