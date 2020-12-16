الثاني خلال ساعات.. عطل فني يضرب خدمات جي ميل Gmail

ذكرت شركة "جوجل" أن بعض مستخدمي Gmail يواجهون مشاكل الآن في الاستفادة من مميزات الخدمة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.





يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة، على عطل فني واسع النطاق أصاب خدمات جوجل وGmail بمصر وجميع أنحاء العالم.





وقالت الشركة إن مجموعة من مستخدمي Gmail تعاني من أعطال فنية لأكثر من ساعتين، حيث تلقى عدد من المستخدمين رسائل خاطئة أو تعرضوا لفترات انتظار طويلة، وبعض المشاكل التقنية غير المتوقعة.





وبحسب التقارير، لم تتأثر خدمات جوجل الأخرى مثل محرك البحث أو يوتيوب، بالعطل، رغم إبلاغ نحو 18 ألفًا من مستخدمي Gmail عن مواجهة مشاكل.



