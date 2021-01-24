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أخبار العالم

بعد أسبوعين من حصارهم تحت الأرض.. شاهد| لحظة إنقاذ 11 عاملا من منجم ذهب في الصين

الأحد 24/يناير/2021 - 11:42 ص
لحظة إنقاذ 11 عاملا
لحظة إنقاذ 11 عاملا من منجم ذهب في الصين
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دعاء أبوهشيمة
تمكنت فرق الإنقاذ في الصين من نقل 11 عاملا، كانوا محاصرين على عمق 600 متر تحت الأرض منذ أسبوعين، إلى بر الأمان، وذلك بعد انفجار منجم ذهب في مقاطعة شاندونج شرقي الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.


وأظهرت اللقطات أن أول عامل منجم يتم إنقاذه، وكان معصوب العينين، من المنجم في الصباح.


كما أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية (CCTV)على موقع Weibo، بأن عامل المنجم كان في حالة بدنية ضعيفة للغاية.


وخلال الساعات القليلة التالية، تم إنقاذ 10 عمال آخرين كانوا في منطقة مختلفة في المنجم، لكنهم كانوا يتلقون الطعام والإمدادات من عمال الإنقاذ الأسبوع الماضي، على دفعات.


وأصيب أحدهم، لكن شوهد العديد من الباقين يسيرون بمساعدة عمال الإنقاذ ويرتدون ملابس سوداء فوق أعينهم، قبل مغادرة الموقع في سيارات الإسعاف.


ويُعتقد أن عامل المنجم الثاني عشر محاصر بمفرده على بعد 100 متر من ارتفاع المياه، أما بالنسبة لعمال المناجم التسعة الآخرين، فقد تضاءلت الآمال بشأن إنقاذهم لأنهم لم يسمع عنهم منذ الانفجار.


وحوصر اثنان وعشرون عاملا في منجم هوشان في انفجار 10 يناير في منطقة تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الذهب تابعة لمدينة يانتاي في مقاطعة شاندونج الساحلية.


وقالت السلطات إنها تتوقع الحفر إلى فتحة التهوية في وقت لاحق من اليوم وإنقاذ عمال آخرين محاصرين في الجزء الأوسط من المنجم، حسبما أفاد موقع "ذا بيبر" الإخباري الصيني.


ويكافح رجال الإنقاذ ظروفا صعبة لمساعدة العمال وسط ارتفاع منسوب المياه عقب الانفجار.


وتم الاتصال لأول مرة قبل أسبوع مع مجموعة من 11 عاملا محاصرين في جزء من المنجم على بعد حوالي 580 مترا (1900 قدم) تحت الأرض.


جدير بالذكر أن حوادث التعدين شائعة في الصين، حيث تتمتع الصناعة بسجل أمان ضعيف وغالبًا ما يتم تطبيق اللوائح بشكل ضعيف.


في ديسمبر، توفي 23 عاملًا بعد أن علقوا تحت الأرض في مدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية.


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