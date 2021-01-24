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حوادث

لعدم قدرته على الحركة.. مرور الجيزة تفحص وتجدد رخصة سيارة لمواطن في منزله

الأحد 24/يناير/2021 - 12:02 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت مديرية أمن الجيزة عن إيفاد مأمورية من الإدارة العامة لمرور الجيزة لتجديد ترخيص سيارته بالمجان، فى استجابة فورية لالتماس أحد المواطنين.


 وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني.


تلقت أجهزة وزارة الداخلية التماسا من "أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة" بشأن طلب مساعدته فى إنهاء إجراءات تجديد وترخيص سيارته نظرًا لظروفة الاجتماعية وعدم قدرته على الحركة نظرًا لظروفه الصحية. 

 
على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة صحبة الفنيين اللازمين إلى محل إقامة المواطن لإجراء الفحص الفنى للسيارة تمهيدًا لاستكمال باقى إجراءات الترخيص بوحدة المرور المختصة.


وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة لمالك السيارة مُجددة لمدة سنتين وتسليمها له، مع تحمل وزارة الداخلية النفقات الخاصة بتجديد الرخصة مراعاة للظروف الاجتماعية والصحية للمواطن.


 وقد قدم المواطن المذكور الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة لملتمسه والجهد المبذول لاستخراج رخصة السيارة له.


 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
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