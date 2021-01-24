اعتنقوا ديانة الشامان.. أغرب عادات شعب الأسكيمو وأصل تسميته.. اعرف الحكاية

كثيرا ما تتردد على مسامعنا فى فصل الشتاء جملة "ايه السقعة دى؟ الواحد كأنه عايش فى الاسكيمو" للدلالة على برودة الطقس القاسية وعدم تحمل حتى الشعور بتنميل الأصابع أو خروج زفير لدخان السقيع فى الساعات الأولى من بزوغ الفجر أو الساعات المتأخرة من الليل، ولجوئنا لارتداء طبقات من الملابس الثقيلة واحتساء المشروبات الدافئة كحائط صد منيع من البرودة ونعتبر أن انخفاض درجة الحرارة أو سقوط أمطار كثيفة هى أقصى درجات برودة الطقس فى ظل عدم معايشتنا لأجواء طقس أكثر شراسة فى أوروبا أسوة بمن يعيشون فى المناطق القطبية المتجمدة ويتكبدون المصاعب التى تصل لمشقة حتى فتح أفواههم للحديث، فهل تساءلت يوما من أين جاءت تسمية الأسكيمو؟ ومن هؤلاء وأين يعيشون؟





أصل كلمة الأسكيمو





هم السكان الأصليون في المناطق القطبية وشبه القطبية في جزيرة جرينلاند، شمال كندا، وألاسكا، وشمال شرق سيبيريا. ويتميّزون بقصر القامة والجسم الممتلئ، وسُموا بذلك نسبة إلى اللغة التي يتحدثون بها.





اختلفت تفسيرات كلمة الأسكيمو





فهناك عدة مقولات لمعنى هذه الكلمة فبعض الباحثين يُرجّح أنها تعني أكلة اللحوم النيئة، ولكن الأبحاث التي أُجريت في الثمانينات من القرن التاسع عشر أسفرت عن استنتاجات أهمها أن كلمة الأسكيمو تعني الأفراد الذين يرتدون الأحذية الثلجية.





كيف يعيش شعب الأسكيمو؟





يعيش الأسكيمو نمط حياة يتكيف مع بيئته شديدة البرودة، حيث تُعتبر الأطعمة النباتية غير موجودة إلى حد ما، لذا فقد اعتمد الشعب على لحوم الحيتان والأسماك بديلًا عنها، كما اعتمدوا في غذائهم على اصطياد الحيوانات البرية، واستخدموا الكلاب الناقلة كوسيلة برية للتنقل.





كيف يحصلون على قوت يومهم؟





كانوا يستخدمون القوارب كوسيلة لاصطياد الحيتان باستخدام الحربة، وصنعوا ملابسهم من فراء الحيوانات التي كانوا يصطادونها، حتى يحتموا من البرد القارس، ويعيش سكان الأسكيمو في بيوت من الثلج، وتسمى بالبيوت الجليدية، كما عاشوا في خيام الحيوانات الجلدية.

















تطور حياتهم





وقد تطورت حياة شعوب الأسكيمو نتيجة لزيادة تواصلهم مع المجتمعات في منطقة الجنوب، مما أدى إلى تبديل العربات التي تجرها الكلاب بعربات الثلوج، واستخدام البنادق بدلًا من الحربات في اصطياد الحيوانات البرية والحيتان.





نمط أزيائهم





أصبحت الملابس تباع في المتاجر، وتخلّى الكثير من السكان عن مهنة الصيد واتجهوا إلى مهن أخرى نتيجة انتقالهم للعيش في المناطق الشمالية والمدن. كما أنشأ العديد منهم خاصة في كندا التعاونيات التي تُسوِّق الحرف اليدوية، ومصائد الأسماك، والعديد من المشاريع التي تُعنى بالسياحة، كما تم في عام 1999م إنشاء إقليم كندي جديد يُدعى نونافوت هدفه إعادة تنشيط ثقافة.





ثقافة الأسكيمو وتاريخهم





اشتهر شعب الأسكيمو بالتكنولوجيا المتقنة، والحرف اليدوية، والفنون المتطورة، وكانوا يعيشون في مجموعات صغيرة يقود كل منها زعيم يتصف بالعطاء، وتتخذ المجموعات نهجًا تشاركيًا يوفر للمحتاجين من المجموعة ما يحتاجونه، وقد قسموا العمل بين المرأة والرجل. وتشبّع دينهم بالميثولوجيا، كما مارسوا ديانة الشامان التي تؤمن بقوى أو أرواح غير مرئية.





أشهر اللغات التى يتحدثونها





يتحدث شعب الأسكيمو لغات عديدة، حيث تختلف حسب المنطقة والمجتمع، وبالتطرق إلى تاريخ الأسكيمو.





يجدر الذكر أن أغلب الدراسات تشير إلى أنهم استقروا في مناطق أمريكا الشمالية منذ حوالي 5000 عام، وانتقلت هذه المجموعات من سيبيريا إلى ألاسكا، حيث تم العثور على قطع أثرية تخصهم في ألاسكا مشابهة لتلك الموجودة في سيبيريا ويعود تاريخها إلى نحو 18000 سنة مضت.