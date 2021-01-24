ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

الأحد 24/يناير/2021 - 01:59 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن محمد يوسف المدير الفنى لنادى البنك الأهلي، تشكيل فريقه الذى يخوض به المباراة امام فريق انبي علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمود الزنفلى

الدفاع: بهاء مجدى، محمد مجدى، محمد كوفى، أسامة إبراهيم

الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد حامد

الهجوم: محمد بسيونى، فادى فريد، أحمد على

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق البنك الأهلي المركز العاشر برصيد 8 نقاط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في الظهور الأول بالدوري الممتاز

البنك الأهلي يستضيف بيراميدز في الدوري المصري

تشكيل البنك الأهلي وبيراميدز في مباراة اليوم بالدوري المصري

التعادل السلبي يحسم لقاء البنك الأهلي وبيراميدز

محمد يوسف يعلن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة بـ الدوري

الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

اجتماع طارئ فى الجبلاية لمناقشة أخطاء حكم مباراة الزمالك وأسوان

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

سيدة تكتشف شيئاً غريباً في جدار حمام منزلها الجديد

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

رسالة عاجلة إلى بايدن تنذره من كارثة غير مسبوقة في سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة