محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن محمد يوسف المدير الفنى لنادى البنك الأهلي، تشكيل فريقه الذى يخوض به المباراة امام فريق انبي علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :





حراسة المرمى: محمود الزنفلى





الدفاع: بهاء مجدى، محمد مجدى، محمد كوفى، أسامة إبراهيم





الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد حامد





الهجوم: محمد بسيونى، فادى فريد، أحمد على



