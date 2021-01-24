محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن محمد يوسف المدير الفنى لنادى البنك الأهلي، تشكيل فريقه الذى يخوض به المباراة امام فريق انبي علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :
حراسة المرمى: محمود الزنفلى
الدفاع: بهاء مجدى، محمد مجدى، محمد كوفى، أسامة إبراهيم
الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد حامد
الهجوم: محمد بسيونى، فادى فريد، أحمد على
ويحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق البنك الأهلي المركز العاشر برصيد 8 نقاط.