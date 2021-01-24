غرفة مركزية للإنذار المبكر.. وزير الرى يعلن عن خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، وتم من خلالها تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتى الآن.









وقال الوزير، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسئولا وقياديا على مستوى الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسئولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها، موضحا أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاثة أيام، مثلما حدث في نوة التنين العام الماضي.









وأوضح عبد العاطي، أن الوزارة قامت كذلك بتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية ، و590 خزانا أرضيا، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشآت المعرضة والتجمعات لأخطار السيول.











وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة، والتي يصل طولها إلى 7 آلاف كيلو متر.









وأكد أنه تم تأهيل محطات الرفع، حيث تم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.









وفي مجال حماية الشواطئ، أوضح وزير الري، أن مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا حمت منشآت بقيمة 100 مليار جنيه كان يمكن أن تتعرض للخطر، حيث تم تنفيذ مشروعات في رشيد والبرلس بلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.