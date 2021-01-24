صحة المنيا.. ضبط 3 منشآت غير مرخصة وإعدام 434 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت عددا من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، حيث قامت بالمرور على 217 منشأة غذائية ، وأسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص ، وتحرير 137 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، كما تم إعدام 434 كيلوجرام أغذية مختلفة، و12 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتم سحب 320 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 578 ألفا و468 سيدة بنطاق المحافظة، وذلك منذ بداية المبادرة مشيرا الى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة

واوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي فى الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشاعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.