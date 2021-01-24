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اقتصاد

بإجمالي 6.3 مليار جنيه.. البنك الزراعي يطلق مبادرة لتسوية ديون المتعثرين

الأحد 24/يناير/2021 - 02:45 م
البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري
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احمد عبد القوى

أعلن البنك الزراعي المصري عن إطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك التي تبلغ نحو 6,3 مليار جنيه، تتضمن إجمالي أصل مديونيات يبلغ نحو 3,9 مليار جنيه وإجمالي عوائد متراكمة يبلغ نحو 2,4 مليار جنيه، مستحقة على نحو 328 ألف عميل.


ويتم بموجب هذه المبادرة الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كل العوائد المتراكمة بعد التعثر، بالإضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت). ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 آلاف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه، بالإضافة إلى العوائد والتي تبلغ نحو 226 مليون جنيه.


كما سيتم بموجب المبادرة أيضًا إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد والشركات، وذلك شريطة أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كل العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل وفقًا لدراسة كل حالة على حده، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل بإجمالي أصل مديونيات قيمتها نحو 3,5 مليار جنيه بالإضافة إلى العوائد التي تبلغ نحو 2,2 مليار جنيه.


يأتى ذلك في إطار دعم القطاع الزراعي في مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، وبهدف تمكين العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجددًا مع القطاع المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل.

 

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