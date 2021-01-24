قيادات الطيران المدني تنعي رئيس شركة الصيانة.. من هو المهندس أبوطالب توفيق

نعى قيادات وزارة الطيران المدني ورؤساء الشركات التابعة لها، المهندس أبوطالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بهنجر 7000 بمطار القاهرة، وذلك أثناء أداء مهام عمله إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.





وتقدّم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة مصر للطيران الطيار رشدي زكريا، والمهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، بخالص التعازى لأسرة المهندس أبو طالب توفيق، أحد أبناء قطاع الطيران المدنى المخلصين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وأعلنت وزارة الطيران المدني، عن تشييع جثمان المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، من ساحة مستشفى مصر للطيران، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الشركات التابعة، ليواري الثرى في مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة البدرشين في الجيزة.



وتعرض المهندس أبو طالب توفيق البالغ من العمر 60 عامًا لأزمة قلبية مفاجئه داخل هنجر 7000 التابع للشركة، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، واستدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.



