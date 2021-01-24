ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قيادات الطيران المدني تنعي رئيس شركة الصيانة.. من هو المهندس أبوطالب توفيق

الأحد 24/يناير/2021 - 03:15 م
المهندس أبو طالب
المهندس أبو طالب توفيق
Advertisements
نورهان خفاجي
نعى قيادات وزارة الطيران المدني ورؤساء الشركات التابعة لها، المهندس أبوطالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بهنجر 7000 بمطار القاهرة، وذلك أثناء أداء مهام عمله إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتقدّم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة مصر للطيران الطيار رشدي زكريا، والمهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، بخالص التعازى لأسرة المهندس أبو طالب توفيق، أحد أبناء قطاع الطيران المدنى المخلصين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، عن تشييع جثمان المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، من ساحة مستشفى مصر للطيران، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الشركات التابعة، ليواري الثرى في مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة البدرشين في الجيزة.

وتعرض المهندس أبو طالب توفيق البالغ من العمر 60 عامًا لأزمة قلبية مفاجئه داخل هنجر 7000 التابع للشركة، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، واستدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

كان المهندس أبو طالب توفيق، تولي مسئولية شركة الصيانة والأعمال الفنية لمصر للطيران للمرة الثالثة نهاية شهر أكتوبر الماضي نظرًا لكفاءته، حيث تولى رئاسة الشركة خلال الفترة ما بين عام 2012 حتى عام 2015، وأيضًا من عام 2016 حتى عام 2018، بالإضافة إلى أنه في عام 2011 كان الراحل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الطيران يتفقد أتوبيسات نقل الركاب الجديدة ويتابع تجهيز طائرات الشحن بهنجر700‪0

مصر للطيران تجهز إحدى طائرات بوينج لضمها لأسطول الشحن الجوي

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

بحضور قيادات الوزارة.. تشييع جنازة رئيس شركة الصيانة من ساحة مستشفى الطيران

ترشيحاتنا

الأهلي يوافق على معايشة لاعبي الشباب في أوروبا

السودان يتحدث عن تهديد مباشر لسد النهضة.. ويوجه رسالة حازمة لـ إثيوبيا

غرفة مركزية للإنذار المبكر.. وزير الرى يعلن عن خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول

18 ألفا سجلوا حتى الآن.. الصحة: التسجيل لـ تلقي لقاح كورونا مفتوح لهذه الفئة فقط

ما كشفوه كان خطيرًا.. مصادر تفضح خطط ترامب في آخر أيامه

أسيادنا اللي بيخدمونا.. خالد النبوي يواجه هجوما من جمهوره بسبب صورة مع مساعديه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل