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فيديو جراف

فيديوجراف.. مشاهير أجانب خطف قلوبهم رجال ونساء عرب

الأحد 24/يناير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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منار شعبان
اعلنت ابنة ترامب الرئيس الامريكي السابق عن خطبها وذلك في اخر ليلة لوالدها بالبيت الابيض وذلك على شاب من اصول عربية مما اثار استعجاب الجميع الا انها لم تكن الاولى من المشاهير الاجانب التي ترتبط بعربي .

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ظهر على مر الاعوام الماضية العديد من العلاقات والارتباطات الرسمية بين مشاهير اجانب وعرب من تعتبر اشهرهم قصة ارتباط الاميرة ديانا برجل الاعمال المصري محمد الفايد .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ارتباط مشاهير اجانب بعرب من خلال الفيديوجراف التالي.
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