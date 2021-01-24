ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

الأحد 24/يناير/2021 - 04:03 م
دانية عقيل
دانية عقيل
Advertisements
كريم عاطف

دعا الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دانية عقيل المتسابقة السعودية لخوض الرالي داكار العالمي عام 2022 تحت رعاية الاتحاد .

وقال الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، انه دعى دانية عقيل للمشاركة برالى داكار السعودية للاحتكاك مع المتسابقين ومشاهدة الحدث العالمي عن قرب .

وكانت دانية عقيل قد تم إجراء حوار معها من قبل فى عام 2020 ، مع وكالة الأنباء الألمانية، أثناء النسخة الأولى من رالي داكار السعودية، وقالت انه قد تواصل معها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتمت دعوتها لافتتاح السباق في 2021 وكانت سعيدة بمشاهدة الشركات والمصانع المختلفة والأجواء والجمهور .

وأضافت دانية خلال اللقاء ، "كانت لحظات جميلة، في رياضة المحركات تعتبر حقا من أفضل الأنشطة التي تجمع الناس معا وكذلك تدفع عجلة الاقتصاد وشاركت في عام 2020 في تدريب لمدة يومين أثناء رالي داكار مع مدربة سباقات في الكثبان الرملية بمنطقة وادي الدواسر حيث كانت تجربة فريدة الهدف منها الإعداد لأن أشارك في داكار في المستقبل، ولكن تعرضت للإصابة بعد ذلك مباشرة ولم أتمكن من التفكير في المشاركة هذا العام.

وأوضحت عقيل بعد انتهاء دراستي في بريطانيا، عدت للعمل في الشرق الأوسط في دبي الإماراتية، وقمت بشراء دراجة نارية من نوع دوكاتي بانيجالي 959، وكنت أقودها في نهاية كل أسبوع، وأُتيحت لي فرصة المشاركة في بطولة محلية هناك لدراجات دوكاتي بعد خوضي الاختبارات اللازمة.

والجدير بالذكر ان دانية عقيل تعتبر أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية ، وتمكنت من المشاركة في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي .

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022
من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022
من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022
من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022
من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022
من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل رالي داكار 2021 في السعودية

السعودية تستضيف أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا formula.. صور

السعودية تعلن مسارات سباق رالي داكار rally dakar 2021

ينطلق غدًا.. تفاصيل رالي داكار السعودية

حصاد المرحلة الثالثة من رالي داكار 2021 في السعودية

حصاد رالي داكار RALLY DAKAR 2021 والفائز بالمرحلة الخامسة.. صور

ترشيحاتنا

مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تركية وخطف 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا

بـ 17 جنيها.. باحث مصري يكشف مفاجآة عن لقاح جديد بالاستنشاق

سيدة تكتشف شيئاً غريباً في جدار حمام منزلها الجديد

للعاملين بالمشيخة فقط.. الأزهر يقرر العمل 5 أيام أسبوعيا والسبت إجازة

أطاح بـ ميسي وسواريز.. من هو فخر العرب الجديد في ملاعب أوروبا

منخفض جوي واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل