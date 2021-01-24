من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

دعا الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دانية عقيل المتسابقة السعودية لخوض الرالي داكار العالمي عام 2022 تحت رعاية الاتحاد .

وقال الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، انه دعى دانية عقيل للمشاركة برالى داكار السعودية للاحتكاك مع المتسابقين ومشاهدة الحدث العالمي عن قرب .

وكانت دانية عقيل قد تم إجراء حوار معها من قبل فى عام 2020 ، مع وكالة الأنباء الألمانية، أثناء النسخة الأولى من رالي داكار السعودية، وقالت انه قد تواصل معها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتمت دعوتها لافتتاح السباق في 2021 وكانت سعيدة بمشاهدة الشركات والمصانع المختلفة والأجواء والجمهور .

وأضافت دانية خلال اللقاء ، "كانت لحظات جميلة، في رياضة المحركات تعتبر حقا من أفضل الأنشطة التي تجمع الناس معا وكذلك تدفع عجلة الاقتصاد وشاركت في عام 2020 في تدريب لمدة يومين أثناء رالي داكار مع مدربة سباقات في الكثبان الرملية بمنطقة وادي الدواسر حيث كانت تجربة فريدة الهدف منها الإعداد لأن أشارك في داكار في المستقبل، ولكن تعرضت للإصابة بعد ذلك مباشرة ولم أتمكن من التفكير في المشاركة هذا العام.

وأوضحت عقيل بعد انتهاء دراستي في بريطانيا، عدت للعمل في الشرق الأوسط في دبي الإماراتية، وقمت بشراء دراجة نارية من نوع دوكاتي بانيجالي 959، وكنت أقودها في نهاية كل أسبوع، وأُتيحت لي فرصة المشاركة في بطولة محلية هناك لدراجات دوكاتي بعد خوضي الاختبارات اللازمة.

والجدير بالذكر ان دانية عقيل تعتبر أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية ، وتمكنت من المشاركة في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي .