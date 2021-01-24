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فن

السعودية هيا فياض تنضم لمسلسل الشقة ٦ مع روبي

الأحد 24/يناير/2021 - 04:00 م
السعوديةهيا فياض
السعوديةهيا فياض
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة السعودية هيا فياض انضمامها لفريق عمل مسلسل الشقة 6 حيث أعلنت أنها تجرى حاليا بروفات واستعدادات لبدء التصوير حيث من المنتظر أن تقدم دور مميز يختلف عن أعمالها الخليجية السابقة. 

وفضلت هيا فياض الانضمام لمسلسل الشقة 6 – على الرغم من رفضها العديد من الأدوار المعروضة عليها لتميز العمل في تقديم معالجة درامية بشكل مختلف فهو مسلسل تشويقي يطرح الغاز على المشاهد في إطار من الرعب و الإثارة وتتصاعد حلقة تلو الأخرى تحبس أنفاس المشاهد العربي من خلال مباراة تمثيلية يقوم بها توليفة من نجوم مصر والوطن العربي.

مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production" و تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art)  وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود" مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.
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