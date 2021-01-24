ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الأسماك

الأحد 24/يناير/2021 - 04:26 م
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بعمليات حصر رؤوس الماشية، وهو ما أدى إلى تحديد احتياجات الدولة المصرية من الإنتاج المحلى، لافتًا إلى أن مصر لم تتأثر كثيرًا بجائحة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى من ناحية توافر المنتجات والسلع والتوازن في الأسعار.

وأكد "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك بما لديها من بحيرات وخبرات، خاصة مع وجود مشروعات الاستزراع السمكي بالمياه المالحة والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مصر تحقق اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 52%، لافتًا إلى أن المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان مهم للغاية خاصة للمنافذ التسويقية وإدراجهم ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قاعدة البيانات المشار إليها مكنت الدولة، من توفير احتياجاتها من اللحوم خاصة خلال أزمة كورونا، بحيث لم يتأثر السوق المصرية إطلاقاً. 

 وصرح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بأنه عبر قاعدة البيانات تم إطلاق المشروع القومى للبتلو وتطبيق قواعد وقوانين وزارة الزراعة وأصبحت رأس البتلو تعطى 250 كيلو، من اللحوم بدلا من 30 كيلو فقط. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق سليمان: استيراد بتلو محسن وراثيا لدعم صغار المربين.. فيديو

الزراعة: إصدار 363 رخصة تشغيل مزرعة دواجن ومواشي.. وتصدير 360 ألف بيضة مائدة

وزير الزراعة يعتمد 32,6 مليون جنيه لتمويل صغار المربين ضمن مشروع البتلو

وزير الزراعة: 57% نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم.. ومشروع البتلو يعظم الثروة الحيوانية

اكتفاء ذاتي يصل 57%.. وزير الزراعة يكشف إجمالي عدد رؤوس الماشية في مصر

الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن و57% لـ اللحوم .. ومصر تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي

ترشيحاتنا

شوبير يعلن عن مفاجأة في مباراة بيراميدز وسموحة

شاهد.. أول فيديو من داخل منزل أحمد الجنزوري بعد إخلاء سبيله في قضية الفيرمونت

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لا مثيل له.. سر الهرم المصري العائم في صحراء الفيوم

الأهلي يوافق على معايشة لاعبي الشباب في أوروبا

أبرزهم الأطفال والحوامل.. 5 فئات ممنوعون من تناول لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل