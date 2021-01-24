الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الأسماك

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بعمليات حصر رؤوس الماشية، وهو ما أدى إلى تحديد احتياجات الدولة المصرية من الإنتاج المحلى، لافتًا إلى أن مصر لم تتأثر كثيرًا بجائحة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى من ناحية توافر المنتجات والسلع والتوازن في الأسعار.





وأكد "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك بما لديها من بحيرات وخبرات، خاصة مع وجود مشروعات الاستزراع السمكي بالمياه المالحة والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار إلى أن مصر تحقق اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 52%، لافتًا إلى أن المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان مهم للغاية خاصة للمنافذ التسويقية وإدراجهم ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة.





وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قاعدة البيانات المشار إليها مكنت الدولة، من توفير احتياجاتها من اللحوم خاصة خلال أزمة كورونا، بحيث لم يتأثر السوق المصرية إطلاقاً.





وصرح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بأنه عبر قاعدة البيانات تم إطلاق المشروع القومى للبتلو وتطبيق قواعد وقوانين وزارة الزراعة وأصبحت رأس البتلو تعطى 250 كيلو، من اللحوم بدلا من 30 كيلو فقط.