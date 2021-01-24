التعليم تطالب المعلمين بالحديث مع الطلاب عن تضحيات رجال الشرطة

دعا الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، جميع معلمي مصر، إلى الحديث الدائم مع أبنائهم وطلابهم عن دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن.





وأكد نائب وزير التعليم، أهمية تنفيذ ذلك؛ ليصبح أبناؤنا وطلابنا جيلًا واعيًا منتميًا لوطنه العزيز مصرنا الغالية بكل عزة وفخر.





وقال نائب وزير التعليم، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "أتقدم بخالص التهاني لجميع القيادات الامنية والضباط والجنود من رجال الشرطة ، بمناسبة عيدهم التاسع والستين الذي يحل موعده يوم 25 يناير من كل عام".





وأضاف "كل عام وأنتم بخير وحفظكم الله ورعاكم، و أدعو الله العلي القدير ان يُديم علينا الصحة والعافية والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار والاستقرار والانتصار لمصر وشعبها".





ونوه "حجازي"، بأن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي سنويا تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية ، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 ، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.