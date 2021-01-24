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رياضة

خاص.. وصول البطاقة الدولية لـ بنجامين أشيمبونج

الأحد 24/يناير/2021 - 05:49 م
اتشيمبونج
اتشيمبونج
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف وائل الخربتاوي وكيل الاعب الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لصدى البلد عن وصول البطاقة الدولية الخاصه باللاعب.

وأشار الخربتاوي إلى أن أشيمبونج يمكنه المشاركة رسميا مع فريقه الجديد الداخلية، بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

وانضم أشيمبونج لنادي الداخليه لمدة ستة أشهر، مقابل 400 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الرياضية، قضت يوم 8 ديسمبر الماضي  بتغريم نادي الزمالك 956 ألف دولار لصالح اشيمبونج، كمستحقات متأخرة للاعب الغاني، من ضمنهم 5 % فائدة بسبب تأخير السداد.

وكان نادي الزمالك فسخ عقد بنجامين اشيمبونج في شهر سبتمبر 2018 وانضم الاعب إلى نادي الزمالك في صيف 2017، قادما من نادي الداخلية.

ولعب اشيمبونج 6 مباريات خلال فترة تواجده مع الزمالك، سجل خلالها هدفين فقط.
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