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صاحبة فضل عليّ.. عزة مصطفى تنعى الكاتبة كوثر هيكل.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 06:17 م
الكاتبة الراحلة كوثر
الكاتبة الراحلة كوثر هيكل
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حمزة شعيب
نعت الإعلامية عزة مصطفى، الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت، قائلةً "صاحبة فضل عليا".

وأضافت عزة مصطفى، "الراحلة كانت مبدعة في توظيف كل مذيع حتى يناسب أي نوع من البرامج".

وشيعت يوم الجمعة الماضي، جنازة الكاتبة الراحلة كوثر هيكل -أرملة الفنان القدير أبو بكر عزت- من مسجد الشرطة، بمشاركة عدد من الأهل والأصدقاء، وفي ظل تواجد الفنانة إلهام شاهين، التي حرصت على حضور مراسم العزاء. 

وقدمت الراحلة كوثر هيكل عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزها: «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائمًا، على ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم» ومسلسلات «علي نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص». 

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