تدشين قناة على "يوتيوب" لمشروع محو الأمية بعين شمس.. بعد تأكيد الأعلى للجامعات على إجراء الامتحانات في موعدها.. خبير تربوي يقدم 6 نصائح لمراجعة المقررات الدراسية

تدشين قناة على اليوتيوب لدمج الطلاب في المشروع القومي لمحو الأمية بعين شمس

كل ما تريد معرفته عن مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعات





قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه في إطار حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم لطلابها وتسهيلًا لمهمتهم القومية في القضاء على الأمية.





وأضاف السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد ان مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس دشن قناة على اليوتيوب لدمج الطلاب في المشروع القومي لمحو الأمية ويمكن للطلاب متابعة القناة من خلال هذا اللينك اضغط هنا





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وتابع جلال إن مصر تبدأ العام الجديد بافتتاح مشروعات قومية عملاقة، منوها إلى أنه سيتم زراعة 400 ألف فدان في سيناء قريبا .





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.





وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا"









ومن جانب اخر وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، بعد أن تقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم؛ لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

من جانبه دعا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس جميع الطلاب للاستعداد النفسي للامتحانات وترك الشائعات والاخبار السلبية والانتباه جيدا لمستقبلهم .



وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجامعات المصرية سوف تتأخذ كافة الاجرءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول .

وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج باجازة منتصف العام :

_ عمل جدول للمذاكرة

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقرات

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر

_مراجعة المناهج بشكل يومي

_تحديد وقت للمذاكرة



