تدشين قناة على "يوتيوب" لمشروع محو الأمية بعين شمس.. بعد تأكيد الأعلى للجامعات على إجراء الامتحانات في موعدها.. خبير تربوي يقدم 6 نصائح لمراجعة المقررات الدراسية

- تدشين قناة على اليوتيوب لدمج الطلاب في المشروع القومي لمحو الأمية بعين شمس
- كل ما تريد معرفته عن مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعات
وتابع جلال إن مصر تبدأ العام الجديد بافتتاح مشروعات قومية عملاقة، منوها إلى أنه سيتم زراعة 400 ألف فدان في سيناء قريبا .
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
و قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.
وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.
وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا"
ومن جانب اخر وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، بعد أن تقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم؛ لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.
من جانبه دعا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس جميع الطلاب للاستعداد النفسي للامتحانات وترك الشائعات والاخبار السلبية والانتباه جيدا لمستقبلهم .
وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجامعات المصرية سوف تتأخذ كافة الاجرءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول .
وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج باجازة منتصف العام :
_ عمل جدول للمذاكرة
_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقرات
_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي
_ ضبط النفس والبعد عن التوتر
_مراجعة المناهج بشكل يومي
_تحديد وقت للمذاكرة
كما وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري، اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان ، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية.
وشدد المجلس الاعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
ومن جهته، قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ان مثل هذا القرار يرفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا مجتمعه، مشيرا الي ان المقرر يجعل الطالب يبدأ حل مشكلات المجتمع ويحللها دون ووجود اي صعوبات تواجه .
وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان المقرر يعالج ويحلل المشكلات المجتمعية وهي عبارة عن زيادة نسب الطلاب _ الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد وكل ما يتعلق بمشاكل المجتمع .
وأكد الخبير التربوي ان هذا المقرر لايقتصر علي الكليات النظرية فقط ولكن لجميع الطلاب وهذه خطوة جيدة من وزارة التعليم العالي لحل المشاكل المجتمعية بسهولة .
وأشار الدكتور الي انه يمكن لاساتذه علم الاجتماع والنفس تدريس هذا المنهج منوها ان بالجماعات يوجد انتداب داخلي للكليات العملية التي لايوجد بها هذا التخصص