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التكلفة 550 مليار جنيه.. 57 مليون مواطن على موعد مع السعادة بقرار جمهوري ..فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 09:32 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمد القاضي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن انطلاق المشروع القومي الأفضل والأعظم والأكبر والذي يسعد 57 مليون مواطن، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك 57 مليون مواطن على موعد مع السعادة والرضا وتقديم حق أصيل من حقوقهم ضاع تحت عجلة فشل الإدارة أحيانًا والرأسمالية أحيانًا أخرى، بتطوير الريف المصري والقرى.

وتابع أن المشروع يستفيد منه 57 مليون مواطن هم عدد سكان مصر في القرى والريف والنجوع، وهو عبارة عن 4500 قرية، بتكلفة إجمالية تصل من 550 مليارا إلى 600 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، وينقل الريف نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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