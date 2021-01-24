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رياضة

أشادت بإصرار وروح اللاعبين.. الأولمبية تهنئ منتخب اليد بالتأهل لربع نهائي المونديال

الأحد 24/يناير/2021 - 09:26 م
احمد الاحمر
احمد الاحمر
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حسن العمدة
أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن خالص التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على التأهل للدور ربع النهائي لمونديال العالم لكرة اليد المقام حاليا في مصر بعد الأداء البطولي للمنتخب أمام سلوفينيا في أخر مباريات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي للبطولة. 

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، أن لاعبي المنتخب الأول لكرة اليد كانوا رجال وعلى قدر المسئولية ولديهم الروح والإصرار والحماس لتحقيق انجاز كبير للرياضة المصرية ، ويقدرون قيمة اللعب بإسم مصر وهذا ما وضح خلال مباراة سلوفينيا التي شهدت أداء جيد وروح عالية من جميع اللاعبين. 

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، إلى أن الجميع يثق في قدرات منتخب كرة اليد والتواجد ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم انجاز يستحق الإشادة به وتقديم كل التقدير والتحية.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص تمنياته للمنتخب بدوام تحقيق الانتصارات والتقدم في مونديال اليد وتحقيق طموحات الشعب المصري الذي ينتظر تحقيق انجاز كبير من منتخب كرة اليد الذي يقدم أداء مميز.
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